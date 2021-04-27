المبعوث الإيطالي إلى ليبيا يدعو لتهيئة للوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر

دعا المبعوث الإيطالي إلى ليبيا باسكوالي فيرارا، إلى التقرب من ليبيا عبر مشاركة ودعم المنظمات الدولية مثل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتهيئة الظروف الجيدة للوصول إلى انتخابات حرة في 24 ديسمبر.

وأوضح فيرارا، بحسب ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية، إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية حكومة انتقالية هادفة وفي نفس الوقت يجب أن تقوم ببعض الأمور الأساسية كتنظيم العملية الانتخابية بداية بتحديد الأساس القانوني لإجراء الانتخابات فضلا عن نوع الانتخابات.

وأضاف المبعوث الإيطالي إلى ليبيا، أن الأهداف المستقبلية تشمل تنفيذ بنود وقف إطلاق النار في ليبيا وتحرير البلاد من القوات الأجنبية.

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