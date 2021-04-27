حراك 24 ديسمبر: إجراء الانتخابات في موعدها “مطلب شعبي وحق ديمقراطي”

أكد حراك 24 ديسمبر ونشطاء مجتمع مدني ونخب سياسية في طبرق، أن إجراء الانتخابات في موعدها مطلب شعبي وحق ديمقراطي لكل أفراد الشعب.

وأوضح الحراك في بيان موجه للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والبعثة الأممية وأعضاء لجنة الحوار السياسي، أن الشعب ما زال يعاني من مشاكل كثيرة، سياسية واقتصادية واجتماعية، أثرت على مقدرات بلاده ومستقبل أبنائه، إضافة إلى فقدان هيبة ليبيا الدولية.

وحثّ البيان المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على الإسراع في تحقيق هذا المطلب والحق الديمقراطي في الموعد المحدد، والعمل والإعداد، مع النية الصادقة لكل من يتصدر المشهد السياسي حاليًا لإجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدًا عدم السماح بضياع مزيد من الوقت، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال- بنغازي).

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