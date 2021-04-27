إيطاليا وإسبانيا: عملية الاستقرار في ليبيا دخلت “مرحلة حاسمة”

بحثت نائبة وزير الخارجي الإيطالي مارينا سيريني، مع وزيرة الدولة الإسبانية للشؤون الخارجية كريستينا جالاتش، عدة ملفات من بينها الملف الليبي.

وأوضحت سيريني، إن الاستقرار في ليبيا دخل مرحلة حاسمة، وأن إيطاليا ملتزمة بتعزيز العلاقات الثنائية مع ليبيا ودعم عمل الأمم المتحدة.

ورحّب اللقاء الذي جمع نائبة وزير الخارجي الإيطالي ووزيرة الدولة الإسبانية للشؤون الخارجية، بموافقة مجلس الأمن بالإجماع على القرار الذي يعترف بحكومة الوحدة الوطنية الجديدة ويلزم الجهات الفاعلة باحترام وقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.

وأكدت كل من سيريني وجالاتش، على الحاجة إلى أن يبذل المجتمع الدولي جهده لترسيخ الإشارات الإيجابية وتجاوز الصعوبات والهشاشة التي لا تزال موجودة في العملية السياسية، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأكدت نائبة وزير الخارجي الإيطالي، على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر، والتي يمكن أن تكون نقطة تحول حقيقية لوضع حد للأزمة التي أثرت على ليبيا.

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