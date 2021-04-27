نائبة إيطالية تدعو لتغيير عملية “إيريني” إلى مهمة بحث وإنقاذ في المتوسط

شدّدت النائبة في البرلمان الإيطالي عن الحزب الديمقراطي ليا كوارتابيلي، على ضرورة تحويل مهمة إيريني الأوروبية إلى مهمة بحث وإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط وإنشاء ممرات إنسانية لتفريغ المراكز في ليبيا واقتراح طرق قانونية للهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.

ودعت كوارتابيلي، حكومة بلادها إلى العمل في التفاوض على ميثاق للهجرة يصل إلى القيم التي تريد أوروبا الدفاع عنها في العالم.

وطالبت النائبة في البرلمان الإيطالي عن الحزب الديمقراطي، بضرورة التحرك “فورا والقيام بذلك بتصميم أكبر لأنه توجد في ليبيا حكومة جديدة يجب بدء حوار وثيق معها بشأن جوانب الاستقرار والانتعاش الاقتصادي فضلاً عن إدارة الهجرة”، وفقا لما نقلته وكالة نوفا الإيطالية.

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