«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الثلاثاء 27 أبريل 2021)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، طرح الأحمال لمدة ساعة من الفترة من الخامسة مساء إلى الثامنة مساء في الجناحين الغربي والجنوبي للشبكة الكهربائية.

في حين لا يوجد طرح للأحمال في الجناح الشرقي للشبكة الكهربائية، الثلاثاء، على ما أظهرت نشرة طرح الأحمال اليومية المنشورة على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويتسق ذلك مع تصريحات مدير عام الشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح، الذي أعلن أنه «لن يكون هناك طرح كبير للأحمال خلال شهر رمضان الكريم»، موضحا أن توزيع الأحمال خلال الشهر سيتم بالتساوي على جميع المدن الليبية بما فيها بنغازي، حال الربط بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية.

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