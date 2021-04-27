حراك 24 ديسمبر: إجراء الانتخابات في موعدها مطلب شعبي وحق ديمقراطي 

أكد حراك 24 ديسمبر في طبرق أن “الشعب ما زال يعاني من مشاكل كثيرة، سياسية واقتصادية واجتماعية، أثرت على مقدرات بلاده ومستقبل أبنائه، إضافة إلى فقدان هيبة ليبيا الدولية”.

وأوضح «الحراك» في بيان، موجه للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والبعثة الأممية وأعضاء لجنة الحوار السياسي، جاء فيه التأكيد على أن “إجراء الانتخابات في موعدها مطلب شعبي وحق ديمقراطي لكل أفراد الشعب”.

وطالب البيان؛ المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بالإسراع في تحقيق هذا المطلب والحق الديمقراطي في الموعد المحدد، والعمل والإعداد، مع النية الصادقة لكل من يتصدر المشهد السياسي حاليًا لإجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدًا عدم السماح بضياع مزيد من الوقت.