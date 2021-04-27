تأجيل زيارة الدبيبة إلى بنغازي… عقدة الشرق والغرب تطل من جديد

تناقش الحلقة ملابسات منع طائرة الوفد الأمني والبروتوكولي لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا من دخول بنغازي، لغاية التنسيق والإعداد للاجتماع الوزاري المقرر يوم الاثنين بمقر ديوان الوزراء في المدينة.

يأتي هذا التطور بعد أن كان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قد دعا خلال خطاب رسمي كافة وزرائه ونائبيه إلى اجتماع رسمي في مدينة بنغازي، الإثنين، للوقوف على الأوضاع في المدينة، وخاصة ما يتعلق ببقايا الحرب وتداعياتها والنازحين من المدينة.

ورفض رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ما تقوم به المجموعات التي وصفها بالخارجة عن القانون لعرقلة زيارة وفد الحكومة، وسط عمليات تحشيد إعلامية واضحة تقاد ممن يسيطرون على المدينة بقوة السلاح-حسب تعبيره.

ورأى الإعلامي المختص بالشأن الليبي عبد الحكيم معتوق أن “زيارة الدبيبة سبقتها تصريحات أطلقها، رأى فيها سكان المدينة استفزازا لهم، مشيراً إلى أن أداءه كان مرتبكاً وشابه العديد من المغالطات السياسية”.

كما أشار في نفس الوقت، في حديث لـ “بانوراما”، إلى وجود جماعات مسلحة غير منضبطة، ليس من مصلحتها التسوية السياسية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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