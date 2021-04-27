دبلوماسي إيطالي: على الحكومة الليبية إثبات قدرتها على ضمان سلامة شركاتنا

أكد المبعوث الخاص للحكومة الإيطالية إلى ليبيا، السفير باسكوالي فيرارا أن عودة الشركات الإيطالية للعمل في ليبيا يتطلب ضمان المسألة الأمنية حيث يتوجب على الحكومة الليبية إثبات قدرتها على ضمان سلامة الشركات الإيطالية.

وقال خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في روما إن “آفاق إحياء شامل للعلاقات الثنائية بين إيطاليا وليبيا تتطلب أن تضمن السلطات الليبية مسألة الأمن” بحسب وكالة آكي.

وأضاف “بالنسبة للأمن، فإن المسألة تتعلق أولا وقبل كل شيء بالشركات الإيطالية التي تنوي العمل في ليبيا وإعادة فتح المجال الجوي” بين البلدين وقال “على سبيل المثال، في عملية بناء الطريق السريع أحد الشروط المسبقة التي وضعناها لبدء الأعمال هو وجود خطة أمنية معتمدة من قبل الشركات وتقدم إلى سفارتنا”، أي أن “على الحكومة الليبية إثبات قدرتها على ضمان سلامة شركاتنا”

ورأى الدبلوماسي الايطالي أنه في الوقت الراهن، وكما يتضح من أحداث بنغازي حيث منعت ميليشيات عقد اجتماع حكومي، فإن “السيطرة الكاملة على الأراضي الليبية من قبل حكومة الوحدة الوطنية ليست حقيقة ثابتة بعد”، ومع ذلك، فإن هذا “يجب ألا يمنعنا من الاستثمار في العلاقات مع السلطات الليبية” لأنه “يجب أن يكون لدينا منظور مستقبلي” ونهج “واقعي واثق”، ولكن “دون الإفراط في التوقعات على المدى القصير”.