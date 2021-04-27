بعد “الحصار التعسفي”.. “سي ووتش 4” تستأنف نشاطها الإنساني قبالة ليبيا

بدأت سفينة “سي ووتش 4” المختصة بتنفيذ المهام الإنسانية في استئناف جهودها في المتوسط، وذلك بعد توقف طال لفترة تزيد عن خمسة أشهر.

وستشهد الأيام القادمة، عودة السفينة لأداء واجبها الإنساني في منطقة البحث والإنقاذ أمام السواحل الليبية، وذلك بالتعاون مع سفينة “أوشن فايكنغ” المختصة كذلك بجهود البحث عن قوارب المهاجرين.

وجاء في تغريدة لمنظمة “سي ووتش” الألمانية غير الحكومية، عبر حسابها في “تويتر”، أن سفينتها “سي ووتش 4” غادرت ميناء بوريانا الإسباني يوم الجمعة الماضي في طريقها إلى منطقة البحث والإنقاذ قبالة ليبيا.

وأشارت المنظمة إلى أن ما أسمته بـ”أشهر الحصار التعسفي”، قد انتهت، مما سمح بعودة “سي ووتش 4” لممارسة نشاطها في إنقاذ الضحايا الذين كان يمكن أن يكون البحر مثواهم الأخير، مستنكرة، في الوقت نفسه، تقاعس الدول الأوروبية عن توفير الحماية اللازمة لهؤلاء الضحايا.

وكانت السلطات الإيطالية في ميناء باليرمو الصقلي قد أوقفت “سي ووتش 4″، تحت ذريعة أنها تحمل عددًا ضخمًا من سترات النجاة، وادعت السلطات كذلك وجود شوائب تقنية في نظام الإخلاء الخاص بها، ما يؤثر على سلامة الركاب.

وأحالت محكمة باليرمو الإدارية قضية السفينة إلى محكمة العدل الأوروبية، لتحديد مدى صلاحية إيطاليا في فرض قوانينها على مثل هذا النوع من السفن.

وشدّد القضاء على أن سلامة الملاحة على متن أي سفينة تخضع لقوانين البلد الذي تحمل السفينة اسمها، وهي دولة ألمانيا في حالة هذه السفينة.

وقبل صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، سمحت المحكمة الإدارية في باليرمو للسفينة باستئناف الإبحار، مما سمح لها بالانطلاق صوب ميناء بوريانا في إسبانيا لإجراء بعض الصيانة.

وجاءت “سي ووتش 4” إلى قبالة جزيرة سردينيا، صباح أمس، وسط توقعات بالعودة إلى السواحل الليبية خلال الأيام القليلة القادمة.

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