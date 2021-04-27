ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

27 April, 2021

انطلقت في مدينة سرت ،بعد ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماعات اللجنة العسكرية “5+5” بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش.

وصل في وقت سابق رئيس المجلس الرئاسي، محمد لمنفي، ونائباه، موسى الكوني، وعبد الله اللافي، إلى مدينة سرت، للمشاركة في اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5.

وكان أعضاء اللجنة بدأوا بالتوافد إلى سرت يوم أمس، استعدادا لعقد اجتماعات تبحث عدة ملفات، منها خروج المرتزقة من البلاد، وفتح الطريق الساحلي.

و ستناقش اجتماعات “5+5” ملفات مهمة، منها فتح طريق “مصراتة ـ سرت” الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، ومسألة خروج المرتزقة من ليبيا.