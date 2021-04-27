بيان | 100 إعلامي يطالبون بوضع حد لممارسات ” شكشك وحزبه ” ضد مؤسسة الإعلام

ليبيا – دعا عدد من الصحفيين والإعلاميين في مختلف مناطق ومدن ليبيا، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد أدبيبة، التدخل لوضع حد لتصرفات رئيس ديوان المحاسبة المنتهية ولايته خالد شكشك القيادي في حزب العدالة والبناء تجاه المؤسسة الليبية للإعلام.

وقال الصحفيون والإعلاميون في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية ( حكومية ) إن العداء المنهجي الذي يناصبه رئيس ديوان المحاسبة الموازي خالد شكشك تجاه المؤسسة الليبية للإعلام يعكس نية تيار سياسي معين السيطرة على القطاع وتطويعه لخدمة مصالحه قبيل الانتخابات المقبلة.

وأكد البيان الموقع من مئة وعشرون شخصًا الدعم التام لرئيس المؤسسة الليبية للإعلام الحالي محمد عمر بعيو، مؤكدين أنه يمثل صوت التيار الوطني المعتدل المطلوب خطه خلال التمهيد للمرحلة الانتخابية.

وشدد البيان على أهمية قطاع الإعلام ودوره في المصالحة ولم الشمل، وأهمية المؤسسة في تنظيمه من خلال إيقاف خطاب الكراهية وكل ما من شأنه المساس بالنسيج الاجتماعي الليبي.

كما أشار البيان إلى أحكام قضائية صدرت في حق منتحل صفة رئيس ديوان المحاسبة، مؤكدا على ضرورة احترام الجميع للأحكام القضائية والامتثال لها.

وأكد الصحفيون والإعلاميون في بيانهم على ضرورة حيادية الإعلام في هذه المرحلة، وعدم جعله رهنا لأي تيار سياسي بعينه حتى لا يتم تطويعه لخدمة أجندة معينة من شأنها إفساد نتائج الانتخابات المقبلة.

ودعا البيان رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل للإفراج عن حسابات المؤسسة الليبية للإعلام حتى يتسنى لها صرف مرتبات عاملي القطاع، وكذلك تسييره خدمة للمصلحة العامة، معربين عن أملهم من الزملاء في القطاع عدم الانجرار وراء الحملة الممنهجة ضد رئيس المؤسسة لأنها لا تخدم شريحة الإعلاميين والصحفيين المهضومة على مدى الأعوام الماضية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية