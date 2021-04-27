توافق إيطالي إسباني على خروج القوات الأجنبية من ليبيا

ليبيا – التقت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني أمس الإثنين مع وزيرة الدولة الإسبانية للشؤون الخارجية كريستينا جالاتش، لمناقشة عدد من الملفات من بينها الملف الليبي.

سيريني قالت وفقًا لما أوردته وكالة “نوفا” الإيطالية: إن عملية الاستقرار في ليبيا دخلت مرحلة حاسمة، مؤكدة التزام إيطاليا بتعزيز العلاقات الثنائية مع ليبيا ودعم عمل الأمم المتحدة.

وأضافا: “رحبنا بموافقة مجلس الأمن بالإجماع على القرار الذي يعترف بحكومة الوحدة الوطنية الجديدة ويلزم الجهات الفاعلة باحترام وقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة”.

وأكدت سيريني وجالاتش على الحاجة إلى أن يبذل المجتمع الدولي جهده لترسيخ الإشارات الإيجابية وتجاوز الصعوبات والهشاشة التي لا تزال موجودة في العملية السياسية.

سيريني لفتت إلى أهمية إجراء الانتخابات الليبية في 24 من ديسمبر، والتي يمكن أن تكون نقطة تحول حقيقية لوضع حد للأزمة التي أثرت على ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية