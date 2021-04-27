ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

27 April, 2021

كرّم المدير العام للشركة العامة للكهرباء المهندس ابراهيم الفلاح ،اليوم الثلاثاء ،اثنين ممن كان لهم الفضل في استرجاع عدد من الاليات التي تعرضت للسرقة أثناء أحداث جنوب طرابلس.

وتشمل هذه الآليات سيارة اختبار كوابل تبلغ قيمتها المالية حوالي أكثر من 160 الف يورو وكذلك حفار خاص بشركة الأعمال الكهربائية يبلغ فيمته المالية حوالي 80 الف يورو .

و تقدمت الشركة العامة للكهرباء بوافر الشكر والتقدير والعرفان لكل من النقيب محمود محمد القمبري معاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي فرع طرابلس والسيد / سالم الفيتوري أبوعائشة ،لحرصهما على حفظ المال العام وتفانيهما أثناء العمل .