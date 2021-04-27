المفوضية الأوروبية تنفي مسؤوليتها عن حادثة غرق مهاجرين في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية

ليبيا – نفت المفوضية الأوروبية أمس الإثنين أي مسؤولية لها عن حادثة غرق مهاجرين قبل أيام في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الليبية، مؤكدة أن لا صلاحية لها في عمليات البحث والإنقاذ.

الجهاز التنفيذي الأوروبي اعتبر أن الإجابة على أي سؤال يتعلق بظروف الحادث منوطة بالدول الأعضاء ووكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس)، وفقًا لما نقلته وكالة “آكي”الإيطالية .

في هذا المجال، أكد المتحدث باسم المفوضية أن مسألة تنسيق عمليات البحث والإنقاذ في البحر تدخل ضمن صلاحيات الدول بالتعاون مع فرونتكس، فعليهم التنسيق واحترام القوانين الدولية وقانون البحار، وفق كلامه.

وأكد ادلبرت يانس أن المفوضية ليس لديها معلومات كافية عما حصل، ولا تمتلك أي صلاحية في مجال البحث والإنقاذ، مشيرًا إلى أن بروكسل لا تعتقد أن الدول الأعضاء في الاتحاد متواطئة أو مسؤولة عما حدث.

ولفت المتحدث النظر إلى أن الميثاق الجديد للهجرة واللجوء الذي اقترحته المفوضية العام الماضي يتضمن عدم تجريم عمليات الإنقاذ الإنسانية، ويؤمن آلية تضامن لإعادة توزيع من يتم العثور عليهم في البحر، والمصادقة على هذا الميثاق ستحدث فرقًا في المستقبل، على حد تعبيره.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية