باحث بالشؤون الأمنية الأفريقية: مهمة الدولة الليبية لضبط وتأمين الحدود الجنوبية ستكون عسيرة

ليبيا – رأى الباحث بالشؤون الأمنية بالقارة الأفريقية عبد الفتاح ناعوم أن مهمة الدولة الليبية وقواتها العسكرية لضبط وتأمين الحدود الجنوبية ستكون عسيرة، نظرًا لعدم وجود تنسيق أمني عالي المستوى بين تشاد وليبيا من البداية بشأن ضبط الحدود، فضلًا عن هشاشة الوضع الأمني بهما.

الخبير المغربي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء قال: “على الرغم من نجاح البعثة الأممية في ليبيا في التوصل إلى انتخاب سلطة موحدة لقيادة البلاد عبر مفاوضات بين الفرقاء الليبيين، فتلك السلطة ما تزال حديثة العهد، وبالتالي يمكن القول إن ليبيا وتشاد تعانيان من ترهل وضعف بالسلطة المركزية، وانكماش لقدرة المؤسسات الأمنية بهما على فرض القانون وسيادة الدولة على كامل التراب الوطني لهما.

وأشار إلى أن المتوقع هو استغلال عصابات الجريمة المنظمة والجماعات المتطرفة لأي فراغ سينشأ بهذه الحدود، خصوصًا مع طولها واتساع عمقها، كما أن جماعات المعارضة التشادية هي بحد ذاتها تعد جماعات متشددة.

واستكمل ناعوم: “الفرصة الوحيدة التي تمتلكها الدولة الليبية لضبط وتأمين الحدود الجنوبية ترتبط بحالتين فقط؛ الأولى تحقيق الجيش التشادي نصرًا سريعًا على المعارضة، أو فتح باب التفاوض معها، ما يوفر مهلة زمنية أمام السلطة في ليبيا لطلب المساعدة الدولية لتـأمين الحدود”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية