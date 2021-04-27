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بيت شباب هون يحصل على التصنيف الأول ضمن 4 بيوت شباب ليبية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظمت فرقة العمل التطوعي هون، حملة شوارعنا، حفل تكريم لإدارة بيت شباب هون، لحصولها على التصنيف الأول ضمن 4 بيوت شباب ليبية، وتقديرا لجهودها في تنمية الشباب طيلة السنوات الماضية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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