بيت شباب هون يحصل على التصنيف الأول ضمن 4 بيوت شباب ليبية

نظمت فرقة العمل التطوعي هون، حملة شوارعنا، حفل تكريم لإدارة بيت شباب هون، لحصولها على التصنيف الأول ضمن 4 بيوت شباب ليبية، وتقديرا لجهودها في تنمية الشباب طيلة السنوات الماضية.

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