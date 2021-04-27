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انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في بلدية نالوت

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

انطلقت بالمركز الصحي، سيدي خليفة، ببلدية نالوت، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا لكبار السن بنوع أسترازينيكا، داخل بلدية نالوت وما حولها، حيث يتلقى اللقاح كبار السن المسجلين بالمنظومة الخاصة بتلقي لقاح فيروس كورونا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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