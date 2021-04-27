انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في بلدية نالوت

انطلقت بالمركز الصحي، سيدي خليفة، ببلدية نالوت، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا لكبار السن بنوع أسترازينيكا، داخل بلدية نالوت وما حولها، حيث يتلقى اللقاح كبار السن المسجلين بالمنظومة الخاصة بتلقي لقاح فيروس كورونا.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
سميو: أكثر من 600 ألف عدد المسجلين بمنظومة التطعيم ينتظرون شحنات اللقاح الأسابيع المقبلة
تم النشر منذُ دقيقتين
حويلي: توحيد المناصب السيادية لن يتم بدون إقرار دستور في البلاد
تم النشر منذُ 7 دقائق
ألمانيا تقدم 3 ملايين دولار لصالح مشروع الانتخابات البلدية المحلية
تم النشر منذُ 11 دقيقة
الكبير يبحث مع برلمانيين خطة المصرف لحل مشكلة السيولة
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك