انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في بلدية نالوت

انطلقت بالمركز الصحي، سيدي خليفة، ببلدية نالوت، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا لكبار السن بنوع أسترازينيكا، داخل بلدية نالوت وما حولها، حيث يتلقى اللقاح كبار السن المسجلين بالمنظومة الخاصة بتلقي لقاح فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا