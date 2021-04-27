ليبيا الان

الحاسية: مجلس الدولة ليس له دور في خارطة الطريق أو في التشريعات الليبية

تم النشر منذُ 15 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو التكتل المدني الديمقراطي عاطف الحاسية إن مسألة الاتفاق على تنصيب المناصب السيادية بناءً على المادة 15 في الاتفاق السياسي هي جزء أساسي في التسوية بين الأطراف الليبية.

الحاسية أشار خلال مداخلة عبر برنامج “البلاد” الذي يذاع على قناة “218 news” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن هذه المناصب السيادية ستلقي بظلالها بشكل كبير حسب الشخوص الذين سيتم الاتفاق عليهم.

ورأى أن البادرة الحسنة هي الاتفاق على اختيار الصديق الصور في تولي منصب النائب العام، لافتًا إلى أن الاختيار الكبير والأصعب هو لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وأضاف: “جزء من التسوية السياسية سار في هدوء، لكنه تعثر في بداية جلسات جنيف، لكن اليوم يظهر على الأفق أن هذه المناصب السيادية سيتم اختيارها قبل اعتماد الميزانية في نظري. مجلسا النواب والدولة ليس لديهما القدرة على القيام بالمهام الرئيسة المناطة بهما وهي سن القوانين من ناحية مجلس النواب، لكن يبدو أن البرلمان يركز على مهمة اختيار الشخصيات للمناصب، والدليل إعطاء الثقة للحكومة من الأغلبية في غضون أيام”.

كما اعتبر أن منح الثقة للحكومة من قبل مجلس النواب يدل على وجود نية للمجلس في تمرير مسألة التسوية السياسية الشاملة بعد تولي السلطة الجديدة، لافتًا إلى أن مجلس الدولة الاستشاري ليس له دور في خارطة الطريق أو في التشريعات الليبية.

ورأى عضو التكتل المدني الديمقراطي أن مجلس النواب بهذه التركيبة والأشخاص لن يكون لديه القدرة على العمل النيابي.

أما بشأن أداء الحكومة فنوّه إلى أن الحكومة جلبت المشاكل لنفسها وهي لم يتم اختيارها بناء على كفاءتها، بل هي عبارة عن حكومة تسوية سياسية، معتقدًا أن الحكومة في الملف السياسي تحديدًا نقاط ضعفها أكبر من نقاط قوتها.

وتابع: “من الناحية الأخرى بعض التصريحات خاصة وزيرة الخارجية كانت مطمئنة جدًا، فهناك رسائل توجه لكل الدول الخارجية والمجتمع الدولي بضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، هناك تداخل للصلاحيات واضح ما بينهم وبين الدبلوماسيات، هل سيقوم المجلس الرئاسي بالعمل الدبلوماسي أو الحكومة أم مسألة تقاطع؟ أما من الناحية التنفيذية فلم نرَ شيئًا ربما يقول البعض بأن الميزانية مهمة للتنفيذ، لكن برأيي من الناحية التنفيذية هي إعادة الهيكلة أصلًا عمل لا يستحق الكثير من الأموال، وللآن ثلاث وزارات فقط أبرزت إنجازاتها في إعادة هيكلتها”.

ودعا في ختام حديثه جميع الليبيين إلى عدم رفع سقف التوقعات لأي حكومة تنفيذية من ناحية الإنجاز؛ لأنه ليس لديهم القدرة على التنفيذ أو الانفاق بالشكل الكبير الذي تراه الحكومة، معتقدًا أن الواقعية اليوم خارج خطط الحكومة، بحسب قوله.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • المضحك انه لم نرى دعم من المدب الدبيبة لوزيرة الخارجية وهى تطالب بخروج القوات الاجنبية وخاف يرد على خان ومجرم مشرى من تركيا بينما راينا رد من اللافى عضو المجلس الرئاسى عن اقليم طرابلس وكأن الدبة راضى عن الاحتلال وطينها اكثر عندما قال فى جلسة على المصطبة انه بجب ان تعود بنغازى لحضن الوطن وكان الارض المحررة من المحتل التركى والاخوان ارض خارج الوطن لهذا ارسل المدب مليشيات من طرابلس لتحرير مطار المدينة وطلب تسليمها تصرفات اطفال صغار ونسى دبو ان الامور العسكرية من شأن المجلس الرئاسى القائد الاعلى للجيش وان كان يقول انه وزير دفاع فهو ادنى من القائد الاعلى كما انه طالما ان وزير الدفاع من مصراته فنائبه يجب ان يكون من برقة وليس مصراتى مثل الحداد يصحبه معه فى رحلاته الخارجية

    رد