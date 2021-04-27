الحاسية: مجلس الدولة ليس له دور في خارطة الطريق أو في التشريعات الليبية

ليبيا – قال عضو التكتل المدني الديمقراطي عاطف الحاسية إن مسألة الاتفاق على تنصيب المناصب السيادية بناءً على المادة 15 في الاتفاق السياسي هي جزء أساسي في التسوية بين الأطراف الليبية.

الحاسية أشار خلال مداخلة عبر برنامج “البلاد” الذي يذاع على قناة “218 news” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن هذه المناصب السيادية ستلقي بظلالها بشكل كبير حسب الشخوص الذين سيتم الاتفاق عليهم.

ورأى أن البادرة الحسنة هي الاتفاق على اختيار الصديق الصور في تولي منصب النائب العام، لافتًا إلى أن الاختيار الكبير والأصعب هو لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وأضاف: “جزء من التسوية السياسية سار في هدوء، لكنه تعثر في بداية جلسات جنيف، لكن اليوم يظهر على الأفق أن هذه المناصب السيادية سيتم اختيارها قبل اعتماد الميزانية في نظري. مجلسا النواب والدولة ليس لديهما القدرة على القيام بالمهام الرئيسة المناطة بهما وهي سن القوانين من ناحية مجلس النواب، لكن يبدو أن البرلمان يركز على مهمة اختيار الشخصيات للمناصب، والدليل إعطاء الثقة للحكومة من الأغلبية في غضون أيام”.

كما اعتبر أن منح الثقة للحكومة من قبل مجلس النواب يدل على وجود نية للمجلس في تمرير مسألة التسوية السياسية الشاملة بعد تولي السلطة الجديدة، لافتًا إلى أن مجلس الدولة الاستشاري ليس له دور في خارطة الطريق أو في التشريعات الليبية.

ورأى عضو التكتل المدني الديمقراطي أن مجلس النواب بهذه التركيبة والأشخاص لن يكون لديه القدرة على العمل النيابي.

أما بشأن أداء الحكومة فنوّه إلى أن الحكومة جلبت المشاكل لنفسها وهي لم يتم اختيارها بناء على كفاءتها، بل هي عبارة عن حكومة تسوية سياسية، معتقدًا أن الحكومة في الملف السياسي تحديدًا نقاط ضعفها أكبر من نقاط قوتها.

وتابع: “من الناحية الأخرى بعض التصريحات خاصة وزيرة الخارجية كانت مطمئنة جدًا، فهناك رسائل توجه لكل الدول الخارجية والمجتمع الدولي بضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، هناك تداخل للصلاحيات واضح ما بينهم وبين الدبلوماسيات، هل سيقوم المجلس الرئاسي بالعمل الدبلوماسي أو الحكومة أم مسألة تقاطع؟ أما من الناحية التنفيذية فلم نرَ شيئًا ربما يقول البعض بأن الميزانية مهمة للتنفيذ، لكن برأيي من الناحية التنفيذية هي إعادة الهيكلة أصلًا عمل لا يستحق الكثير من الأموال، وللآن ثلاث وزارات فقط أبرزت إنجازاتها في إعادة هيكلتها”.

ودعا في ختام حديثه جميع الليبيين إلى عدم رفع سقف التوقعات لأي حكومة تنفيذية من ناحية الإنجاز؛ لأنه ليس لديهم القدرة على التنفيذ أو الانفاق بالشكل الكبير الذي تراه الحكومة، معتقدًا أن الواقعية اليوم خارج خطط الحكومة، بحسب قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية