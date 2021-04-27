نائبة إيطالية: يجب تحويل مهمة إيريني إلى مهمة إنقاذ في المتوسط ​​

ليبيا – اعتبرت النائبة في البرلمان الإيطالي عن الحزب الديمقراطي ليا كوارتابيلي أنه من المهم أن يكون للحكومة الإيطالية دور ريادي في التفاوض على ميثاق للهجرة يصل إلى القيم التي تريد أوروبا الدفاع عنها في العالم.

كوارتابيلي وفي بيان له نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية قالت: إنه من الضروري تحويل مهمة إيريني الأوروبية إلى مهمة بحث وإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، ​​وإنشاء ممرات إنسانية لتفريغ المراكز في ليبيا، واقتراح طرق قانونية للهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وشددت على ضرورة التحرك فورًا والقيام بذلك بتصميم أكبر؛ لأنه توجد في ليبيا حكومة جديدة يجب بدء حوار وثيق معها بشأن جوانب الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، فضلًا عن إدارة الهجرة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية