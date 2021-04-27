وزير الإسكان: نعتزم إنشاء ألف وحدة سكنية في تاورغاء لدعم عودة النازحين

تفقد وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية ” أبوبكر الغاوي”، رفقة وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان ” أحمد بوخزام”، مخيمات نازحي تاورغاء بمدينة بنغازي.

وشملت الزيارة التي جرت أمس الاثنين، مخيم الرياضية، ومخيم قاريونس، وتم خلالها عقد لقاء مع الأهالي والاستماع لمتطلباتهم، للعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية.

وأكد الغاوي على اهتمام وزارة الإسكان بملف تاورغاء، وعزمه طرح فكرة مشروع إنشاء ألف وحدة سكنية بمدينة تاورغاء؛ لدعم العودة الطوعية للسكان.

وشدّد الوزير على أهمية عودة السكان إلى مدينتهم، مؤكدا أن الحكومة في حال توفر الميزانية الكافية لن تدخر جهداً في دعم مشاريع إعادة الإعمار بكل المناطق المتضررة من الحرب طيلة السنوات الماضية.

من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، على دعمه الجهود التي تصب في تنظيم عودة طوعية وآمنة وبكرامة لكل المهجرين قسراً.

وأوضح بوخزام أن حكومة الوحدة الوطنية تركز حاليا على تهيئة الظروف لعودة المهجرين، داعياً أبناء تاورغاء تهيئة أنفسهم لبناء مدينتهم من جديد.

وأضاف أن رئيس الحكومة مهتم جداً بملف تاورغاء، وأجرى زيارة للوقوف على ما تعرضت له هذه المدنية من أضرار التي تحتاج لعمل مشترك وتوحيد كافة الجهود لإعادة الإعمار، وتهيئة فرص العمل للشباب.

وشدّد بوخزام بدوره على أهمية تكاتف جميع الجهود وعمل الجهات المعنية من أجل توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للمواطنين بالمخيمات.