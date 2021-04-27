شركة الخليج: تسييل الميزانيات مكننا من تسديد الديون وطلب قطع غيار

أكد رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي فضل الله احتيتة خلال لقائه مع أعضاء مجلس الإدارة مع مراقبو الحقول النفطية والميناء أنه بعد تسييل حكومة الوحدة الوطنية لجزء من ميزانية القطاع واحالة المبلغ المسيل إلى الشركة حسب ما أفاد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله تمكنت الشركة من المباشرة فى الإعداد لطلب وتوفير قطع الغيار اللازمة فى أقرب وقت لإتمام الصيانة، كما قامت الشركة بالمباشرة في البدء بتسديد الديون المتراكمة فيما يخص عقود الطيران والتموين والعمل على تحسين أوضاع المستخدمين بعد توفر السيولة النقدية والمباشرة فى إعادة التشغيل والإنتاج.

وبين المكتب الإعلامي لشركة الخليج العربي أن احتيتة أعرب خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة عن تمنياته الاستمرار فى تسييل الميزانيات فى الوقت المحدد حتى تفي الشركة بألتزاماتها وتحقيق المستهدف

وقدم المراقبون خلال الاجتماع عروضا لنشاط الحقول والميناء وسير العمل بها والأوضاع الراهنة بالحقول والميناء والمشاريع القائمة ونسب الانجاز وكذلك الخدمات المقدمة للمستخدمين من إعاشة وإقامة ونظافة وتنقل وما يشوب هذه الخدمات من قصور نتيجة الوضع الراهن

وجرى خلال الاجتماع بحث الازمة المالية الخانقة وتأثيرها على الحقول والميناء بجميع المناشط والأعمال وكذلك تداعيات هذه الأزمة على إنتاج الشركة والأعمال الفنية والصيانة للمعدات المتهالكة وخطوط وخزانات النفط وجميع المنشاءات القائمة ومتابعة لجنة الإدارة الحثيثة لهذه الازمة مع الجهات المسئولةوالعمل على حل هذه المختنقات لتفادى التاثيرات السلبية لها فى اسرع وقت

وحضر اللقاء أعضاء لجنة إدارة شركة الخليج العربي أشرف محمد العبار، فرج المشاى وابويكر بن عامر ومدير إدارة العمليات سالم بورقيعة ومنسق أمانة سر لجنة الإدارة أيمن المسماري ومراقب حقل السرير جمعة العمارى ومراقب حقل مسلة وماجدعبد القادر مفتاح ومراقب حقل النافورة خالد رجب ومراقب حقل البيضاء فايز الفرجانى ومراقب حقل الحمادة مفتاح ابساط ومراقب حقل سيناون محمد عسكر ومراقب ميناء الحريقة ومصفاةرجب سحنون