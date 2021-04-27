“الخط الساخن”.. 29 مكالمة تتعلق بالدعم النفسي الاجتماعي خلال أسبوع

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ذكر، صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، الثلاثاء، أن خدمة الخط الساخن “1417” الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية تلقى الأسبوع 29 مكالمة تتعلق بالدعم النفسي الاجتماعي والاستشارات القانونية حول قضايا العنف المنزلية والجسدية.

وخدمة الخط الساخن، هي خدمة مجانية لتقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والاستشارات القانونية حول الانتهاكات والمشاكل الأسرية خاصة للفئات المستضعفة والناجيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

وأوضح الصندوق، أنه تمت إحالة 7 أشخاص لتلقي المزيد من الخدمات المتخصصة في هذا الجانب.

ولفت الصندوق إلى أن خدمة الخط الساخن 1417 للدعم النفسي الاجتماعي تلقت الأسبوع قبل الماضي 32 مكالمة.

وأشار، صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أن العاملين في المساحات الآمنة للنساء والفتيات يواصلون تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي إلى الفتيات والنساء، حيث قدموا جلسات إلى 57 امرأة وجلسات توعية حول النوع الاجتماعي إلى 85 امرأة ودورات مهارات كسب العيش إلى 114 امرأة.