الشيخ: “مكافحة الفساد” رصدت شبهات تزوير في ملفات بعض المرشحين للمناصب السيادية

كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، عن تقدم بعض المترشحين للمناصب السيادية بشكاوى ضد عمل لجنة المناصب السيادية.

وقال الشيخ في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، اليوم الثلاثاء، إن بعض المرشحين اتهموا اللجنة بعدم تطبيق معايير الكفاءة والتخصص المنصوص عليها.

وأضاف رئيس الهيئة أن “اللجنة حددت معايير تولي المناصب السيادية ولم تحدد آليات بشأن المحاصصة الذي نعده مبدأ مرفوضا”، مشيرا إلى أنها تعمل بالمخالفة للاتفاق السياسي، بالإضافة إلى وجود شبهات وساطة ومحسوبية.

وتابع الشيخ: “توجد شبهات تزوير في ملفات بعض المترشحين، ورصدنا تخصصات لمرشحين مخالفة بالمطلق، كما جرى إقصاء شخصيات لا تقل مؤهلاتها العلمية عن دكتوراه ولها خبرة محلية ودولية كبيرة في مجال مكافحة الفساد”.

واستكمل: “الهيئة رصدت شخصيات جدلية، وتحوم حولها شبهات فساد ترشحت للمناصب السيادية”، مختتما بقوله: “سنوجه رسالة إلى مجلس النواب تتضمن الشكاوى التي وردت إلينا ضد المتقدمين”.