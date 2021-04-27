الكبير يدعو المصارف التجارية لسرعة إقفال ميزانياتها الختامية

دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بعض المصارف التجارية إلى سرعة إقفال ميزانياتها الختامية وتسوية المعلقات المتراكمة.

وحث الكبير خلال اجتماعه مع المدراء العامين للمصارف التجارية وشركة معاملات البنوك التجارية على تسريع عمليات المقاصة بالصكوك بين المصارف وعمليات النقد الأجنبي خاصة بعد أن تم منح الدفعة الثانية من القرض للمصارف التجارية بحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي.

وأشار الكبير خلال الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة الرقابة على المصارف إلى أهمية دور القطاع المصرفي لتحريك عجلة الإقتصاد ودعم القطاع الخاص في إطار رؤية مشتركة مع حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة القادمة.

وجرى خلال الإجتماع متابعة تنفيذ الخطة المتفق عليها مسبقاً مع المصارف لحل مشكلة السيولة، وقد أفادت المصارف بأن كافة فروعها مفتوحة أمام الزبائن مع توفر مخزون كافٍ من السيولة في خزائنها ما يعني إنتهاء مشكلة السيولة في معظم مناطق البلاد.

كما تطرق الإجتماع إلى مستوى الإنجاز في تطوير خدمات الدفع الإلكتروني في كافة المصارف وتحديث المنظومات المصرفية.