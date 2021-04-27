شركة الخليج العربي للنفط تستأنف عمليات التشغيل والإنتاج في مواقعها

أكد رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، فضل الله احتيتة، أن الشركة استأنفت عمليات التشغيل والإنتاج في مواقعها، وذلك بعد تسييل حكومة الوحدة الوطنية لجزء من ميزانية القطاع, وإحالة المبلغ المسيل إلى الشركة.

وأوضح احتيتة خلال اجتماع لجنة إدارة الشركة مع مراقبي الحقول النفطية التابعة للشركة وميناء ومصفاة الحريقة في طبرق، أمس الاثنين، أن الشركة بدأت أيضا في تسديد الديون المتراكمة فيما يخص عقود الطيران والتموين والعمل على تحسين أوضاع المستخدمين بعد توفر السيولة النقدية, متمنيا الاستمرار في تسييل الميزانيات في الوقت المحدد حتى تفي بالتزاماتها.

وقالت شركة الخليج العربي للنفط إن مراقبي الحقول النفطية الحاضرين عرضوا خلال الاجتماع أنشطة الحقول والميناء وسير العمل والأوضاع الراهنة والميناء والمشاريع القائمة بها ونسب الانجاز, وكذلك الخدمات المقدمة للمستخدمين من إعاشة وإقامة ونظافة وتنقل وما يشوب هذه الخدمات من قصور نتيجة الوضع الراهن.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الأزمة المالية الخانقة وتأثيرها على الحقول والميناء بجميع المناشط والأعمال وكذلك تداعيات هذه الأزمة على إنتاج الشركة والأعمال الفنية والصيانة للمعدات المتهالكة وخطوط وخزانات النفط وجميع المنشآت القائمة.

وشارك في الاجتماع أعضاء لجنة إدارة الشركة، أشرف محمد العبار، وفرج المشاي وأبوبكر بن عامر، ومدير إدارة العمليات، سالم بورقيعة، ومدير إدارة النقل، فرج البرعصي، ومنسق أمانة سر لجنة الإدارة، أيمن المسماري.

وشارك في الاجتماع مراقب حقل السرير، جمعة العماري، ومراقب حقل مسلة وماجد، عبدالقادر مفتاح، ومراقب حقل النافورة، خالد رجب، ومراقب حقل البيضاء، فايز الفرجاني، ومراقب حقل الحمادة، مفتاح ابساط، ومراقب حقل سيناون، محمد عسكر، ومراقب ميناء ومصفاة الحريقة، رجب سحنون.

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