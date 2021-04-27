قام مفتشو مركز الرقابة على الاغذية والأدوية مكتب غريان رفقة وحدة دوريات الحرس البلدي بجولة تفتيشية استهدفت محل لبيع الزلابية ، قصاب ، محال بيع الألبان ومشتقاته ، بيع أسماك متجول والواقعة داخل المدينة.
وقد اتخذ أعوان الرقابة عدّة اجراءات قانونية منها ،إعطاء إنذار بقفل خلال 24ساعة من قبل وحدة دوريات الحرس البلدي.

# بالصور ||جولات تفتيشية على محلات لبيع الالبان واللحوم والزلابية والاسماك بمدينة #غريان في إطار حرصنا على الأمن…

Publiée par ‎مركز الرقابة على الاغذية والادوية – ليبيا‎ sur Mardi 27 avril 2021