ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

27 April, 2021

قام مفتشو مركز الرقابة على الاغذية والأدوية مكتب غريان رفقة وحدة دوريات الحرس البلدي بجولة تفتيشية استهدفت محل لبيع الزلابية ، قصاب ، محال بيع الألبان ومشتقاته ، بيع أسماك متجول والواقعة داخل المدينة.

وقد اتخذ أعوان الرقابة عدّة اجراءات قانونية منها ،إعطاء إنذار بقفل خلال 24ساعة من قبل وحدة دوريات الحرس البلدي.