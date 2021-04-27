ليبيا
جولات تفتيشية على عدد من المحلات بمدينة غريان
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
27 April, 2021
قام مفتشو مركز الرقابة على الاغذية والأدوية مكتب غريان رفقة وحدة دوريات الحرس البلدي بجولة تفتيشية استهدفت محل لبيع الزلابية ، قصاب ، محال بيع الألبان ومشتقاته ، بيع أسماك متجول والواقعة داخل المدينة.
وقد اتخذ أعوان الرقابة عدّة اجراءات قانونية منها ،إعطاء إنذار بقفل خلال 24ساعة من قبل وحدة دوريات الحرس البلدي.
# بالصور ||جولات تفتيشية على محلات لبيع الالبان واللحوم والزلابية والاسماك بمدينة #غريان في إطار حرصنا على الأمن…
Publiée par مركز الرقابة على الاغذية والادوية – ليبيا sur Mardi 27 avril 2021
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