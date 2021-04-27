المنفي للجنة العسكرية: تخصيص أموال لدعم عملية فتح الطريق الساحلي

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مجمع قاعات واغادوغو بمدينة سرت فتح الطريق الساحلي ومدى جاهزية اللجنة واللجان المنبثقة عنها في بدء فتح الطريق من ناحية التجهيزات اللوجستية والاستيقافات الأمنية وإزالة الألغام، مشيرا إلى تخصيص مبلغ لدعم العملية.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي وقف خلال ترأسه لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة على أهم التحديات التي تواجه عملها وأثنى على عمل اللجنة ودورها في وقف إطلاق النار

من جانبها أفادت اللجنة أن فتح الطريق في مراحله النهائية، حيث تم الانتهاء من مسح المنطقة من الألغام، وإنشاء جل الاستيقافات الامنية، مؤكدية أن معظم الإجراءات اللوجستية باتت في مراحلها النهائية.

كما عقد المنفي اجتماعا مشتركاً مع اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة 5+5، لمناقشة آلية عملها وآخر المستجدات والتحديات التي تواجهها، مثمنا جهودهم ومجددا التأكيد على تذليل كل الصعاب في سبيل تحقيق الأهداف المرجوه.