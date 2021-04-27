وزير الرياضة من غريان: قضايا الشباب تمسّ الأمن القومي

قام وزير الشباب “فتح الله الزني” بزيارة اليوم الثلاثاء إلى مدينة غريان.

وعقب استقباله بديوان بلدية غريان، عقد الوزير اجتماعا ضم وكيل المجلس البلدي وعددا من الشخصيات بالبلدية، وقائد مفوضية كشاف غريان، ومدير بيت شباب غريان، ورئيس اللجنة الوطنية للعمل التطوعي فرع غريان، وعددا من الشباب النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني.

واستمع “الزني” للحضور خلال الاجتماع، الذين طرحوا مقترحاتهم بخصوص البرامج الشبابية بالبلدية إضافة للمشاكل والعراقيل التي تواجههم والتطرق لحلول جذرية لها.

وأوضح الوزير أنه لابد من إعادة الثقة بين المواطنين والدوائر الحكومية، وخاصة أن قضايا الشباب تمس الأمن القومي.

وأكد “الزني” أن وزارة الرياضة تعمل بكافة إمكانياتها من أجل الوقوف مع الشباب ودعمهم.