المنفي يبحث في سرت توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع أعضاء هيئة تدريس جامعة سرت وطلابها وأعيان المدينة تحديات المرحلة الراهنة وآليات تحقيق المصالحة الوطنية وجهود توحيد المؤسسات. جاء ذلك خلال زيارة المنفي لجامعة سرت عقب عقب انتهاء اجتماعه مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي. استعرض أعيان سرت المشاكل والمعوقات التي تواجه المدينة والحلول المقترحة بالخصوص، وقامت الجامعة في نهاية اللقاء بتقديم درع للمنفي تكريما له على جهوده المبذولة.

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