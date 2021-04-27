ليبيا
جامعة سرت تكرّم المنفي (صور)
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
27 April, 2021
توجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عقب انتهاء اجتماعه باللجنة العسكرية المشتركة 5+5، إلى جامعة سرت للقاء أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة وأعيان المدينة.
و تناول اللقاء تحديات المرحلة الراهنة وآليات المصالحة الوطنية وجهود توحيد المؤسسات، كما استمع المنفي إلى أعيان المدينة حيث استعرضوا المشاكل والمعوقات التي تواجه مدينتهم والحلول المقترحة.
وقد قدمت الجامعة في ختام الزيارة درع تكريم دعماً لجهود المجلس الرئاسي.
توجه السيد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي عقب انتهاء اجتماعه باللجنة العسكرية المشتركة 5+5، إلى جامعة سرت للقاء…
Publiée par المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي sur Mardi 27 avril 2021
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