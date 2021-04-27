ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

27 April, 2021

توجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عقب انتهاء اجتماعه باللجنة العسكرية المشتركة 5+5، إلى جامعة سرت للقاء أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة وأعيان المدينة.

و تناول اللقاء تحديات المرحلة الراهنة وآليات المصالحة الوطنية وجهود توحيد المؤسسات، كما استمع المنفي إلى أعيان المدينة حيث استعرضوا المشاكل والمعوقات التي تواجه مدينتهم والحلول المقترحة.

وقد قدمت الجامعة في ختام الزيارة درع تكريم دعماً لجهود المجلس الرئاسي.