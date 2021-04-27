المنفي يبحث فتح الطريق الساحلي مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) 

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بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مسألة فتح الطريق الساحلي.

واستعرض المنفي الذي ترأس اجتماع اللجنة في مقرها في مجمع قاعات واغادوغو بمدينة سرت مدى جاهزية اللجنة واللجان المنبثقة عنها في بدء فتح الطريق من ناحية التجهيزات اللوجستية والاستيقافات الأمنية وإزالة الألغام.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى تخصيص مبلغ لدعم عملية فتح الطريق الساحلي، مؤكدًا على الوقوف على أهم التحديات التي تواجه عمل اللجنة.

وناقش المنفي مع اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة 5+5، آلية عملها وآخر المستجدات والتحديات التي تواجهها، مجدداً التأكيد على تذليل كل الصعاب في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبها أفادت اللجنة أن فتح الطريق في مراحله النهائية، حيث تم الانتهاء من مسح المنطقة من الألغام، وإنشاء جل الاستيقافات الأمنية، مؤكدين أن معظم الإجراءات اللوجستية باتت في مراحلها النهائية.