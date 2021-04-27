ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

27 April, 2021

بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ملف إطلاق حملات التوعية الانتخابية للانتخابات القادمة المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الجاري .

واستعرض الأجتماع الذي عقده اليوم الثلاثاء رئيس مجلس المفوضية “.عماد السايح ” وممثلو المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) التحضيرات المبدئية لحملة التوعية الخاصة بتسجيل الناخبين ، وأهم المواد والمحتوى الخاص بالحملة إضافة إلى سبل التواصل مع الشركاء من وسائل الإعلام لتنفيذ خطط التوعية الانتخابية.

كما ناقش الاجتماع الذي عقد بمقر المفوضية الترتيبات بافتتاح المركز الإعلامي الذي تعكف المفوضية حالياً على تجهيزه بالإمكانيات استعداداً لافتتاحه قريبا .