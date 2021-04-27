اللجنة العسكرية لـ«المنفي»: فتح الطريق الساحلي في مراحله النهائية

ترأس رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بمقرها في مجمع قاعات واغادوغو بمدينة سرت.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان طالعته “الساعة 24″، أن الاجتماع جاء للوقوف على أهم التحديات التي تواجه عمل اللجنة العسكرية.

وأثنى المنفي خلال الاجتماع على عمل اللجنة ودورها في وقف إطلاق النار، كما تباحث مع أعضائها حول مسألة فتح الطريق الساحلي ومدى جاهزية اللجنة واللجان المنبثقة عنها في بدء فتح الطريق من ناحية التجهيزات اللوجستية والاستيقافات الأمنية وإزالة الألغام، مشيراً إلى تخصيص مبلغ لدعم العملية.

من جانبها أفادت اللجنة بأن فتح الطريق في مراحله النهائية، حيث تم الانتهاء من مسح المنطقة من الألغام، وإنشاء جل الاستيقافات الأمنية، مؤكدين أن معظم الإجراءات اللوجستية باتت في مراحلها النهائية.

كما عقد رئيس المجلس الرئاسي اجتماعا مشتركاً مع اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة 5+5، لمناقشة آلية عملها وآخر المستجدات والتحديات التي تواجهها، مثمناً جهودهم ومجدداً التأكيد على تذليل كل الصعاب في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة.