لجنة “5+5” تؤكد للمنفي قرب فتح الطريق الساحلي

ترأس رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بمقرها في مجمع قاعات واغادوغو بمدينة سرت، للوقوف على أهم التحديات التي تواجه عملها.

وبحث المنفي مع أعضاء اللجنة مسألة فتح الطريق الساحلي ومدى جاهزية اللجنة واللجان المنبثقة عنها في بدء فتح الطريق من ناحية التجهيزات اللوجستية والاستيقافات الأمنية وإزالة الألغام، مشيراً إلى تخصيص مبلغ لدعم العملية.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فقد أفادت اللجنة أن فتح الطريق في مراحله النهائية، حيث تم الانتهاء من مسح المنطقة من الألغام، وإنشاء جل الاستيقافات الأمنية، مؤكدين أن معظم الإجراءات اللوجستية باتت في مراحلها النهائية.

كما عقد المنفي اجتماعا مشتركاً مع اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة 5+5، لمناقشة آلية عملها وآخر المستجدات والتحديات التي تواجهها، مجدداً التأكيد على تذليل كل الصعاب في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة.

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