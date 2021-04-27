“السايح” يتابع ملف إطلاق حملات التوعية بانتخابات ديسمبر

بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ملف إطلاق حملات التوعية الانتخابية للانتخابات القادمة المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

واستعرض الاجتماع الذي عقده اليوم الثلاثاء رئيس مجلس المفوضية “عماد السايح ” وممثلو المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)، التحضيرات المبدئية لحملة التوعية الخاصة بتسجيل الناخبين.

وناقش الاجتماع أهم المواد والمحتوى الخاص بالحملة، إضافة إلى سبل التواصل مع الشركاء من وسائل الإعلام لتنفيذ خطط التوعية الانتخابية.

كما ناقش الاجتماع الذي عقد بمقر المفوضية الترتيبات بافتتاح المركز الإعلامي الذي تعكف المفوضية حالياً على تجهيزه بالإمكانيات استعداداً لافتتاحه قريبا .