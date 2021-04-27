تقرير أمريكي يكشف عن اقتراب كبير لـ”الولايات المتحدة” من إقرار قانون “استقرار ليبيا”

أكد تقرير إخباري على تمرير عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية فلوريدا والحزب الديموقراطي تيد دويتش قانون “استقرار ليبيا” في لجنة الشؤون الخارجية.

التقرير الذي نشرته صحيفة “فلوريدا ديلي” الأميركية وترجمته صحيفة المرصد الليبية، أشار إلى تمرير هذا القانون من دون معارضة في اللجنة خلال الأسبوع الماضي، بعد أن أعاد دويتش الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط عرضه في الكونغرس الأميركي عرضه في نهاية مارس الماضي.

وبحسب التقرير تم طرح مشروع القانون للمرة الأولى في أكتوبر من العام 2019 الذي قدم له أعضاء الكونغرس جو ويلسون الجمهوري من ولاية ساوث كارولينا، والعضو الجمهوري الأعلى في اللجنة الفرعية تيد ليو دي من ولاية كاليفورنيا، وتوم مالينوفسكي الديموقراطي من ولاية نيوجيرسي الرعاية له.

وأضاف التقرير: إن الكونغرس الأميركي وافق على التصويت مرة أخرى في نوفمبر المقبل، ناقلًا عن مكتب دويتش قوله: “منذ أبريل من العام 2019 عانت ليبيا بشكل متزايد من التدخل الأجنبي في صراع متصاعد يقوض المصالح الأميركية والاستقرار الإقليمي”.

وأضاف المكتب: “لقد قدمت الحرب لروسيا موطئ قدم في شمال إفريقيا ونفوذًا على صناعة الطاقة في ليبيا، وقوضت تضامن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهددت الأمن الأوروبي وزعزعت استقرار ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط على نطاق أوسع، وفاقمت الأزمة الإنسانية وأزمة المهاجرين”.

ووفقًا لما قاله المكتب: “قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا يعاقب من ينشر المرتزقة ويدعم الميليشيات وينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، ويدعو الولايات المتحدة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في الديبلوماسية لحل النزاع لدعم المساعدة الإنسانية”.

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