وزير الصناعة يقف على هموم شركة الشاحنات والحافلات

ناقش وزير الصناعة والمعادن في حكومة الوحدة الوطنية، أحمد أبو هيسة، مع رئيس مجلس الإدارة ومدير إدارة التسويق ومدير الشؤون الإدارية بشركة الشاحنات والحافلات، المشاكل والعراقيل التي تواجهها الشركة وأهدافها المستقبلية.

وقالت الوزارة في بيان إن أبو هيسة أكد خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان الوزارة، دعمه الكامل للشركة وضرورة دعم خطوط الإنتاج بها.

وأصدر الوزير تعليماته بخصوص البدء في تشكيل الجمعيات العمومية للشركات التابعة للوزارة.

يشار إلى أن شركة الشاحنات والحافلات تختص بتصميم وتصنيع وبيع الشاحنات والحافلات ومركبات النقل الخفيف (-lveco).

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