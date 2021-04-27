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وزير الصناعة يقف على هموم شركة الشاحنات والحافلات

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش وزير الصناعة والمعادن في حكومة الوحدة الوطنية، أحمد أبو هيسة، مع رئيس مجلس الإدارة ومدير إدارة التسويق ومدير الشؤون الإدارية بشركة الشاحنات والحافلات، المشاكل والعراقيل التي تواجهها الشركة وأهدافها المستقبلية.

وقالت الوزارة في بيان إن أبو هيسة أكد خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان الوزارة، دعمه الكامل للشركة وضرورة دعم خطوط الإنتاج بها.

وأصدر الوزير تعليماته بخصوص البدء في تشكيل الجمعيات العمومية للشركات التابعة للوزارة.

يشار إلى أن شركة الشاحنات والحافلات تختص بتصميم وتصنيع وبيع الشاحنات والحافلات ومركبات النقل الخفيف (-lveco).

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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