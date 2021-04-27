وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية يستلم رسميًا مقر الوزارة ببنغازي

بنغازي 27 أبريل 2021 (وال)- استلم معالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج قعيم اليوم الثلاثاء مقر وزارة الداخلية بمدينة بنغازي بعدما تم تكليفه بمهام الوزارة بالمدينة.

وكان في استقبال معالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية عددًا من ضُباط وضُباط صف الوزارة حيث قام سيادة الوكيل بتفعيل غُرف العمليات والإطلاع على أعمالها للبدء الفعلي للعمل وفق اللوائح والقوانين، كما قام بجولة داخل مبنى الوزارة للإطلاع على العمل القائم والاحتياجات.

وقد قرر معالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية البدء فعليًا في الاجتماعات مع كفاءات الداخلية للعمل على حلحلة المُختنقات والعراقيل التي تواجه عملها وعمل مُنتسبيها والنهوض بها إلى أعلى المستويات التي تقتضي من خلالها المصلحة العامة .(وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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