الزناتي يؤكد وصول علاج مرضى السرطان “قريبا”

أعلن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، الثلاثاء، استكمال الإجراءات النهائية لتوفر العلاج الخاص بمرضى الأورام، مؤكدا أنه سيصل الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، مع أعضاء البرنامج الوطني لمكافحة السرطان وجهاز الامداد الطبي لمناقشة الاجراءات النهائية لإستكمال توريد أدوية الأورام.

وقالت الوزارة في بيان، إن المجتمعين ناقشوا “آلية وضع خارطة كاملة لتنظيم ملف الأورام فيما يخص مراكز الأورام، والإشراف على الوحدات والأقسام، وتوفير العناصر الطبية والطبية المساعدة التخصصية، والاستفادة من الخبرات الوطنية والعالمية لتدريب العناصر الوطنية”.

ولفتت الوزارة إلى أن الخارطة “تهدف إلى تنفيذ خطوات عملية ناجحة لخلق بيئة صحيحة وجاذبة لتحسين بيئة العمل فيما يخص الأورام، مما ينعكس إيجابياً على الخدمات المقدمة للمرضى”.

وذكر البيان أن من أهم المشاكل التي يعاني منها تخصص الأورام هو عدم توفر العلاج، سوء توزيع العناصر الطبية والطبية المساعدة، مشكلة كبيرة في معدلات الأداء، وازدياد أعداد المرضى ونقص في أعداد العناصر الطبية والطبية المساعدة التخصصية.

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