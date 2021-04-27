كوبيش يبحث تطورات الملف الليبي مع مسؤولين أوروبيين وعرب

قالت البعثة الأممية أن المبعوث الخاص إلى ليبيا يان كوبيش، ومنسق بعثة الأمم المتحدة ريزدون زينينغا، عقدا أمس الاثنين اجتماعاً بعدد من المبعوثين الخاصين والسفراء ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى يمثلون فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا ضمن مجموعة الدول الثلاثة دائمة العضوية + 2.

وأضافت البعثة أن المشاركين أكدوا على أهمية الالتزام بموعد إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر والإسراع في سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القراران رقم 2570 (2021) و 2571 (2021) اللذين اعتمدهما مجلس الأمن مؤخراً.

وناقش المجتمعون الخطوات التالية المحتملة لتنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وقراري مجلس الأمن الدولي.

كما ذكرت البعثة أن كوبيش أجرى محادثات هاتفية مع مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون جهاز المخابرات العامة المصرية ونائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، ميخائيل بوغدانوف، ونائب الأمين العام لحلف الناتو، ميرتشا جيوانا.