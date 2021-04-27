البعثة الأممية وفرنسا وبريطانيا وأميركا وألمانيا وإيطاليا يؤكدون ضرورة الالتزام بموعد إجراء الانتخابات في ديسمبر

أكدت البعثة الأممية وعدد من المسئولين رفيعي المستوى يمثلون دول فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، ضمن مجموعة الدول الثلاثة دائمة العضوية + 2، أهمية الالتزام بموعد إجراء الانتخابات في ليبيا، يوم 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، برفقة الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، أمس الإثنين، مع عدد من المبعوثين الخاصين والسفراء ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى، يمثلون فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا ضمن مجموعة الدول الثلاثة دائمة العضوية + 2، بحسب بيان للبعثة الأممية اليوم.

وشدد المجتمعون ععلى ضرورة الإسراع في سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القراران رقم 2570 (2021) و2571 (2021) اللذين اعتمدهما مجلس الأمن مؤخراً.

كما ناقش المجتمعون الخطوات التالية المحتملة لتنفيذ خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وقراري مجلس الأمن الدولي.

وفي ذات السياق، أجرى المبعوث الخاص محادثات هاتفية مع مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون جهاز المخابرات العامة المصرية ونائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، ميخائيل بوغدانوف، ونائب الأمين العام لحلف الناتو، ميرتشا جيوانا.

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