كوبيش يبحث سبل دعم الانتخابات الليبية مع مسؤولين دوليين

أكد مسؤولون دوليون رفيعو المستوى، أهمية الالتزام بموعد الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر القادم، والإسراع في سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، رفقة الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، مع مع عدد من المبعوثين الخاصين والسفراء ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى يمثلون فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا ضمن مجموعة الدول الثلاثة دائمة العضوية + 2.

وقالت البعثة في بيان، إن الاجتماع جاء “بهدف دفع تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وأشار إلى أن المجتمعين ناقشوا “الخطوات التالية المحتملة لتنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وقراري مجلس الأمن الدولي”.

من جهة أخرى، أجرى كوبيش محادثات هاتفية مع مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون جهاز المخابرات العامة المصرية ونائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، ميخائيل بوغدانوف، ونائب الأمين العام لحلف الناتو، ميرتشا جيوانا، وفق بيان البعثة.

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