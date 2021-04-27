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توزيع لقاح كورونا على مناطق ظهر الجبل والجفارة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن جهاز الإمداد الطبي فرع طرابلس، الثلاثاء، استمرار توزيع لقاح كورونا على مراكز منح الطعوم التابعة لفرع طرابلس في ظهر الجبل والجفارة.

وأوضح الجهاز في بيان، أن مخزن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي يواصل “توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا، على الفروع، حيث قام المسؤولون بالمخزن صباح الثلاثاء بتسليم مخصصات مراكز منح الطعوم التابعة لفرع طرابلس.

وشمل التوزيع المراكز في منطقة ظهر الجبل وهي “الرياينة، الزنتان، القلعة، يفرن”، بالإضافة للمراكز بمنطقة الجفارة، وبعض المراكز داخل مدينة طرابلس وهي “العيادة المجمعة الحرية ، السياحية، غوط الشعال، مركز العزل ابن عوف”.

وأكد المسؤولون بمخزن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي، الاستمرار في التوزيع حتى يصل اللقاح كل الفروع التابعة للجهاز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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