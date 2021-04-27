وزير الدولة لشؤون المهجرين بحكومة الوحدة الوطنية يزور  الهيئة الليبية للإغاثة

بنغازي 27 أبريل 2021 (وال)- زار صباح الثلاثاء الدكتور أحمد المحجوب وزير الدولة لشؤون المهجرين مقر الإدارة العامة للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية ببنغازي، وكان في استقباله السيد سعد العبار رئيس لجنة إدارة الهيئة والسيد مروان الحاسي مدير إدارة العمليات والبرامج بالهيئة والسيد أيمن العسكري مدير مكتب القانوني ، هذا وتم خلال الزيارة مناقشة عديد الأمور التي تخص النازحين والمهجرين ووضع آليات للتعاون بين الهيئة والوزارة

هذا وقدم السيد رئيس لجنة إدارة الهيئة شرح مفصل عن الهيئة والأعمال التى تقوم بها فى هذا الصدد منذ تأسيسها عام 2006 على الصعيد المحلي والدولي.

وأكد الطرفين على ضرورة التعاون التام لرفع المعاناة النازحين والمهجرين .. وتأتي هذه اللقاءات في إطار التأكيد علي الدور المنوط بالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها وفق اختصاصاتها بتقديم الخدمات أثناء حالات الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية. (وال- بنغازي) هــ أ / ر ت

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