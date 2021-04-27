رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي يترأس اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مدينة سرت

سرت 27 أبريل 2021 (وال)- ترأس رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بمقرها في مجمع قاعات واغادوغو بمدينة سرت، للوقوف على أهم التحديات التي تواجه عملها.

حيث أثنى الرئيس على عمل اللجنة ودورها في وقف إطلاق النار، كما تباحث مع أعضائها حول مسألة فتح الطريق الساحلي ومدى جاهزية اللجنة واللجان المنبثقة عنها في بدء فتح الطريق من ناحية التجهيزات اللوجستية والاستيقافات الأمنية وإزالة الألغام، مشيرًا إلى تخصيص مبلغ لدعم العملية.

من جانبها، أفادت اللجنة أن فتح الطريق في مراحله النهائية، حيث تم الانتهاء من مسح المنطقة من الألغام، وإنشاء جل الاستيقافات الأمنية، مؤكدين أن معظم الإجراءات اللوجستية باتت في مراحلها النهائية.

كما عقد السيد الرئيس اجتماعا مشتركاً مع اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة 5+5، لمناقشة آلية عملها وآخر المستجدات والتحديات التي تواجهها، مثمناً جهودهم ومجدداً التأكيد على تذليل كل الصعاب في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة. (وال- سرت) ف م/ ر ت

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