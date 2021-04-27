المبعوث الإيطالي يدعو إلى إعادة النظر في اتفاقيات الهجرة الموقعة مع ليبيا

دعا المبعوث الحكومة الإيطالية الخاص إلى ليبيا، السفير باسكوالي فيرّارا، إلى إعادة النظر في اتفاقيات الهجرة الموقعة مع ليبيا، والعمل على تجاوز مفهوم مراكز الاحتجاز، وفق ما صرح به خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في العاصمة روما، اليوم الثلاثاء، بحسب ما نقلته وكالة «آكي».

وقال فيرّارا الذي عين في منصبة منذ 12 يناير الماضي، إن إيطاليا طالبت «بمراجعة الاتفاقات مع ليبيا في مجال الهجرة»، لأن «تلك التي ما تزال قيد التنفيذ، تعود إلى مرحلة مختلفة، ونحن نريد أن تكون هناك إشارة واضحة إلى اتفاقية عام 1951 بشأن احترام حقوق اللاجئين».

واعتبر الدبلوماسي الإيطالي أن «الأمر هنا يتعلق بإدارة تدفقات الهجرة وتقييم أوضاع المهاجرين وفقًا للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن «حوارًا أكبر قد بدأ مع السلطات الليبية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو عمل جارٍ من الضروري إكماله».

وذكر فيرّارا أن «السلطات الليبية تؤكد أن البلاد تواجه مشكلة هجرة لا تقل أهمية عن البلدان الأخرى، ودراماتيكية أيضاً منذ أن أصبحت بلد عبور». مبينا أنه لهذا السبب «إنهم يطلبون منا المساعدة لتحسين القدرة على ضبط الحدود، وبشكل خاص في الجنوب».

ونوه فيرارا في تصريحاته التي نقلتها «آكي» إلى أن إيطاليا تفكر بـ«الحوار مع السلطات الأوروبية»، بهذا الصدد، لافتا إلى أنه «تم في عام 2008 التخطيط لتدخل لتعزيز القدرة على مراقبة الحدود البرية الليبية، وهو مشروع لم يكن من الممكن تحقيقه بسبب الصراع».

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