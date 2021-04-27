المتحدث باسم مجلس الدولة: تسلمنا أسماء المترشحين للمناصب السيادية

قال المتحدث باسم مجلس الدولة الاستشاري محمد عبد الناصر أن المجلس تسلّم اليوم الثلاثاء كتاب مجلس النواب فيما يخص أسماء المترشحين للمناصب السيادية.

وأضاف عبد الناصر في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن مكتب الرئاسة بمجلس الدولة غدا الأربعاء، اجتماعا لمناقشة كتاب مجلس النواب المحال.

وتسلم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس الاثنين محضر لجنة فرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية بعد انتهاء أعمالها.

وبحسب عضو اللجنة النائب ” عبدالهادي الصغير ”، فإنه تمت إحالة أسماء المترشحين لتولي المناصب السيادية الذين تم فرزهم من قبل اللجنة وفقاً للشروط الواجب توفرها مرفقة بملفاتهم من قبل رئاسة مجلس النواب إلى مجلس الدولة .