المنفي يزور طبرق بعد انتهاء مشاوراته مع لجنة 5+5

زار رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مدينة طبرق للقيام بعدد من المشاورات والاجتماعات، عقب انتهاء زيارته إلى مدينة سرت ومشاركته في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وكان المنفي، قد وصل إلى جامعة سرت، والتقى أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة وأعيان المدينة، مساء اليوم، وتناول اللقاء تحديات المرحلة الراهنة وآليات المصالحة الوطنية وجهود توحيد المؤسسات.

كما استمع المنفي، إلى أعيان المدينة حيث استعرضوا المشاكل والمعوقات التي تواجه مدينتهم والحلول المقترحة.

وترأس محمد المنفي، في وقت سابق من اليوم، اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بمقرها في مجمع قاعات وأغادوغو بمدينة سرت، للوقوف على أهم التحديات التي تواجه عملها.

وأثنى المنفي، على عمل اللجنة ودورها في وقف إطلاق النار، كما تباحث مع أعضائها حول مسألة فتح الطريق الساحلي ومدى جاهزية اللجنة واللجان المنبثقة عنها في بدء فتح الطريق من ناحية التجهيزات اللوجستية والاستيقافات الأمنية وإزالة الألغام، مشيراً إلى تخصيص مبلغ لدعم العملية.