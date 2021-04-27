“الأعلى للدولة” يتسلم قوائم المرشحين للمناصب السيادية من النواب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

‏تسلم المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، كتاب مجلس النواب الذي يضم قوائم المرشحين للمناصب السيادية في البلاد.

وقال الناطق باسم المجلس محمد عبد الناصر إن الأعلى للدولة تسلم الثلاثاء كتاب مجلس النواب المتعلق بأسماء المرشحين للمناصب السيادية” .

عبد الناصر أضاف – في تصريحات صحفية – أن “مكتب الرئاسة بالمجلس سيعقد، غدًا الأربعاء، اجتماعا يناقش خلاله كتاب مجلس النواب”.

وتنص المادة 15 من اتفاق الصخيرات الموقع أواخر 2015، على أن “مجلس النواب يقوم بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، للوصول إلى توافق بشأن شاغلي المناصب السيادية التي منها منصب النائب العام”.

والمناصب السيادية التي يجري التفاوض بشأنها، هي محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

وتضمنت هذه القوائم 9 مترشحين لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي بينهم فرحات بن قدارة، الذي تولى منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال فترة حكم القذافي، إضافة إلى 12 أخرين لمنصب نائب المحافظ بينهم مختار الطويل، مدير إدارة الرقابة على المصارف بمصرف ليبيا المركزي، و40 مرشحاً لمنصب عضو مجلس إدارة المركزي.

أما منصب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقد رشح مجلس النواب 12 اسماً لرئاستها من الغرب، و10 أسماء لوكالتها من الجنوب، علاوة على 43 اسما لعضويتها من مختلف المناطق.

وقدم مجلس النواب 13 اسما كمرشحين لتولي منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية من الشرق، و18 آخرين لوكالتها من الغرب، فيما رشح المجلس 11 اسما لرئاسة المفوضية العليا للانتخابات من غرب ليبيا و47 اسما لعضويتها من مختلف المناطق.

وفيما يتعلق بمنصب رئيس ديوان المحاسبة فقد رشح مجلس النواب 12 اسما لرئاستها من الجنوب الليبي، و11 اسما لوكالتها من الشرق.

وفي 22 أبريل الجاري، انتخب مجلس النواب بالإجماع، الصديق الصور، لتولي منصب النائب العام، وصادق المجلس الأعلى للدولة على هذا التعيين، في 25 أبريل.