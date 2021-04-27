المنفي يصل إلى طبرق لإجراء عدد من المشاورات والاجتماعات

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى مدينة طبرق اليوم الثلاثاء، وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، تأتي هذه الزيارة بهدف إجراء عدد من المشاورات والاجتماعات، والتي تأتي بعد زيارة قام بها المنفي إلى مدينة سرت للتباحث حول بعض القضايا الخدمية.

وعقب انتهائه من اجتماعه باللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة، ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقائه أعضاء هيئة التدريس في جامعة سرت وبعض الطلبة والأعيان في المدينة،

تحديات المرحلة الراهنة وسبل حلها، إضافة إلى استعراض آليات المصالحة الوطنية وجهود توحيد المؤسسات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا